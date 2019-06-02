Происшествия

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июняЧемпионат 05:47

Стала известна дата похорон бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе в субботу, 1 июня. По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
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Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Газета.Ru06:01

Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе

Советский спорт06:37

Стала известна дата похорон Рейеса

РИА Новости06:34

Похороны Рейеса пройдут 3 июня

Матч ТВ07:07

Похороны погибшего в автокатастрофе Рейеса состоятся 3 июня

Sport24.ru05:59

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

Чемпионат05:47

Похороны Рейеса пройдут завтра

Спорт-Экспресс05:45
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

«Кульминация инженерной мысли»: NI рассказал о российском конкуренте F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
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Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
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Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Общество

В РПЦ опровергли информацию об уничтожении останков царских детей

Обновлено в 13:07
Гаджеты

EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы

Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
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Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

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Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
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Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Президент Казахстана: не стесняюсь советоваться с Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность главы государства просит совета у своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 12:24
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
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Мария Максакова высказалась о том, кто мог стать заказчиком убийства Дениса Вороненкова.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным, отметив, что российский лидер при первой встрече произвел на него большое впечатление.
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Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
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Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено 31 мая в 15:07
Происшествия

Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

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Huawei сокращает производство смартфонов

Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
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Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
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Хосе Антонио Рейес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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Населённый пункт в Испании
Муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 681,34 км². Население 50 202 человека. Расстояние 24 км до административного центра провинции.
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