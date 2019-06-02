Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе РейесаREGNUM 06:59
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror. По информации источника, похороны Рейеса состоятся рано утром 3 июня в Утрере, являющейся родным городом футболиста.
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Происшествия
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