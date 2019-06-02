Происшествия

Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе РейесаREGNUM 06:59

Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror. По информации источника, похороны Рейеса состоятся рано утром 3 июня в Утрере, являющейся родным городом футболиста.
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Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе

Советский спорт06:37

Похороны Рейеса пройдут завтра

Спорт-Экспресс05:45

Экс-игрок сборной Испании: «Рейес не заслуживает того, чтобы его возводили в статус героя»

Sport24.ru07:02

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Газета.Ru06:01

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

Чемпионат05:47

Стала известна дата похорон Рейеса

РИА Новости06:34

Похороны Рейеса состоятся завтра

Soccer.ru05:44
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Утрера
Населённый пункт в Испании
Муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 681,34 км². Население 50 202 человека. Расстояние 24 км до административного центра провинции.
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