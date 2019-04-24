Похолодание придет в Москву на ПасхуГазета.Ru вчера в 06:50

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва". По его словам, с пятницы, 27 апреля, в столице ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Все о Твери и Тверской области

Похолодание придет в Москву на Пасху

Энергетика Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.

Единоборства Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.

Политика Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.

Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя «Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.

Политика СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Технологии Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.

Шоу-бизнес Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.

Политика Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.

Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Наука Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Мачеха выставила дочку мертвой Началовой Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.

Происшествия На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.

Происшествия Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.

Футбол Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.