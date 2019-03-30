Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьемГазета.Ru 19:12
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли, хотя они не всегда страдали от никтурии.РИА Новости15:45
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