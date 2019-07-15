Происшествия
Похитили мать бывшего главного тренера сборной НигерииГазета.Ru 16:38
Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria. Женщина была схвачена в собственном доме в штате Байельсе (Нигерия) с 14 на 15 июля. Пока злоумышленники не предпринимали попыток шантажа, равно как и не выходили на связь.
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Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
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Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:54
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Транспорт
По воде как по земле
Небольшие желтые катера помогали добраться из одной точки города до другой, а попутно полюбоваться на Петербург с воды.
Обновлено в 08:04
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Транспорт
Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов
Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Политика
Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Обновлено в 14:04
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем и отправил его в «Хаддерсфилд»
"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного контракта с 20-летним голкипером Камилем Грабарой.
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Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
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Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Музыка
Бона вместо Катамадзе — фестиваль ZAVTRA нашел нового хедлайнера
Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Kristianstadsbladet (Швеция): кто знает, о чем думает Путин (Kristianstadsbladet)
Нет, Путин не лежит ночами без сна, размышляя, как напасть на Швецию.
Обновлено в 17:12
Космос
США заявили о желании защитить свои артефакты на Луне
Обновлено в 11:42
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус».
Обновлено в 09:36
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
Обновлено в 16:25