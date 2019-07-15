Происшествия
Похитили мать бывшего главного тренера сборной НигерииГазета.Ru вчера в 16:38
Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria. Женщина была схвачена в собственном доме в штате Байельсе (Нигерия) с 14 на 15 июля. Пока злоумышленники не предпринимали попыток шантажа, равно как и не выходили на связь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать призера ОИ, экс-тренера сборной Нигерии похитили во второй раз за 4 года
Sport24.ruвчера в 12:43
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Армия и оружие
В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В офисе Зеленского допустили возможность досрочных местных выборов
Выборы в органы местного самоуправления на Украине запланированы на 2020 год Возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления рассматривают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Футбол
ЦСКА хочет купить нападающего «Интера»
Обновлено в 03:02
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество
Кто из южноуральцев сможет узаконить излишки используемой земли
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
Обновлено в 01:47
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Гаджеты
Официальный рендер демонстрирует смартфон Honor 9X Pro спереди и сзади
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии
Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
Обновлено в 00:52
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года
Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено 14 июля в 11:49
Происшествия
В Тюменской области в ДТП попал автомобиль ДПС
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено вчера в 11:33
Космос
В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях
Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном
В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном, где произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Несколько дней назад представители УАЗ официально подтвердили, что внедорожник «Патриот» с «автоматом» также получит и модернизированный 2,7-литровый 150-сильный агрегат ЗМЗ Про, который обзавелся новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:01
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей
«Йокерит» продлил контракт с Марьямяки на два года
Новый контракт Марьямяки рассчитан до весны 2022 года. Марьямяки возглавил "Йокерит" в 2018 году.
Обновлено в 03:46