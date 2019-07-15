Происшествия

Похитили мать бывшего главного тренера сборной НигерииГазета.Ru вчера в 16:38

Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria. Женщина была схвачена в собственном доме в штате Байельсе (Нигерия) с 14 на 15 июля. Пока злоумышленники не предпринимали попыток шантажа, равно как и не выходили на связь.
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Мать бывшего тренера сборной Нигерии по футболу похищена во второй раз за 3,5 года

ТАССвчера в 12:15

Мать призера ОИ, экс-тренера сборной Нигерии похитили во второй раз за 4 года

Sport24.ruвчера в 12:43

В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страны

Матч ТВвчера в 13:40

В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страны

Sportbox.RUвчера в 13:40

Мать экс-футболиста сборной Нигерии вновь похищена

РИА Новостивчера в 13:10

Мать бывшего тренера сборной Нигерии похищена во второй раз за 3,5 года

News.ruвчера в 12:25

Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии

Газета.Ruвчера в 16:38
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено вчера в 06:07
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию

Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В офисе Зеленского допустили возможность досрочных местных выборов

Выборы в органы местного самоуправления на Украине запланированы на 2020 год Возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления рассматривают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Футбол

ЦСКА хочет купить нападающего «Интера»

Обновлено в 03:02
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество

Кто из южноуральцев сможет узаконить излишки используемой земли

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
Обновлено в 01:47
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Гаджеты

Официальный рендер демонстрирует смартфон Honor 9X Pro спереди и сзади

Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
Обновлено в 00:52
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения

Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено 14 июля в 11:49
Происшествия

В Тюменской области в ДТП попал автомобиль ДПС

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено вчера в 11:33
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном

В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном, где произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Несколько дней назад представители УАЗ официально подтвердили, что внедорожник «Патриот» с «автоматом» также получит и модернизированный 2,7-литровый 150-сильный агрегат ЗМЗ Про, который обзавелся новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:01
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

«Йокерит» продлил контракт с Марьямяки на два года

Новый контракт Марьямяки рассчитан до весны 2022 года. Марьямяки возглавил "Йокерит" в 2018 году.
Обновлено в 03:46
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