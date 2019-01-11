Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве ВороненковаРБК08:51
Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Росбалту», ТАСС и «Интерфаксу» сообщили источники в правоохранительных органах.
РБК08:51
с чего всё началось
В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия.Росбалт05:17
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе, сообщает телеканал «Матч ТВ».
Обновлено в 10:07
Спорт
Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Обновлено в 08:51
Политика
Лукашенко опасается, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
Обновлено в 11:37
Политика
NASA уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения главы корпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками связи Iridium.
Обновлено в 10:53
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией
"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Экс-главу разведки ДНР приговорили в Москве к 6 годам колонии
Обновлено в 11:35
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Политика
Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Орешкин
Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, который в этом году также примет участие в форуме.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39
Общество
Минтранс опроверг ограниченное использование новой ВПП Шереметьева
Использование третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево будет осуществляться без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Обновлено в 07:47
Наука
Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи
Посетившие упомянутый остров антропологи отмечали, что аборигенам часто не хватало питьевой воды.
Обновлено в 07:00
Политика
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению
Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.
Обновлено в 05:53
Политика
Шарий решил подать в суд на Порошенко
Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Экономика
Росстат и простые россияне зафиксировали резкий рост цен в начале года
Россияне ощутили первые итоги повышения НДС: по данным Росстата, цены в стране за девять дней нового года в среднем выросли на 0,5%. Сильнее всего подорожали свежие овощи, куриные яйца и проезд на общественном транспорте.
Обновлено в 11:48
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Общество
На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами
Обновлено в 04:52
Экономика
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира
Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.
Обновлено в 02:51
Общество
Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда
Потери советских войск в ходе прорыва блокады Ленинграда и дальнейшего наступления в 1943 году превысили 170 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году
Американская компания Apple намерена представить осенью 2019 три новые модели смартфона iPhone.
Обновлено в 10:29
Политика
Макрон отказался от поездки на форум в Давос
Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 07:56
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Спорт
Мосгорсуд оставил Зубкова олимпийским чемпионом
Осенью 2018-го года Мосгорсуд отказался признавать вердикт CAS и признал Зубкова олимпийским чемпионов - правда, это распространяется только на территорию России.
Обновлено в 08:17