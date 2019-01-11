Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве ВороненковаРБК08:51
Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Росбалту», ТАСС и «Интерфаксу» сообщили источники в правоохранительных органах.
РБК08:51
с чего всё началось
В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия.Росбалт05:17
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