Происшествия

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
РБК
08:51

Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Росбалту», ТАСС и «Интерфаксу» сообщили источники в правоохранительных органах.
РБК08:51
с чего всё началось

В Москве со стрельбой похищен главный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова

В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия.
Росбалт05:17

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Что произошло за день: пятница, 11 января

Интерфакс12:20

Источник сообщил о похищении в Москве фигуранта дела Вороненкова

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Экс-помощник Вороненкова прокомментировал похищение фигуранта дела об убийстве депутата

Вечерняя Москва09:44

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Lenta.ru10:01

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

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«Это полный бред»: экс-помощник Вороненкова прокомментировал похищение фигуранта дела об убийстве депутата

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Похищен фигурант дел об убийствах Жилина и Вороненкова

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