В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный «авторитет» Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры «авторитета» был обнаружен гигантский арсенал оружия.

с чего всё началось

Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Росбалту», ТАСС и «Интерфаксу» сообщили источники в правоохранительных органах.

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

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