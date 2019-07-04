Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17Известия 18:54

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах. Об этом сообщает его адвокат Роман Гонтарев. «Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», — рассказал юрист.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17

РИА Новости19:04

Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного

Эхо Москвы18:07

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Lenta.ru11:13

СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы

Росбалт15:10

BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО

Коммерсантъ14:05

Спецслужбы Украины вывезли из ДНР экс-командира ПВО у Снежного

Газета.Ru16:32

На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР

РБК14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Космос

На Марсе начался новый «сезон бурь»

Обновлено в 16:50
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Политика

Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Футбол

Приход Неймара вынудит «Барселону» отказаться от Артуро, Видаля или Малкома

«Барселона» пытается вернуть в команду форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 18:28
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Общество

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Общество

Хата с краю: жители Восточного много лет не могут оформить дома в собственность

Обновлено в 19:01
Происшествия

Владельца ресторанов «Тарас Бульба» осудили на два года колонии

Обновлено в 04:58
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами

Обновлено в 12:22
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с бойфрендом

Мадонна одобрила выбор дочери и, по сообщениям журналистов, собирается присутствовать на церемонии.
Обновлено в 18:30
Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Обновлено в 17:17
Транспорт

ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

Обновлено в 16:47
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Внук Назарбаева покусал британского полицейского

Обновлено вчера в 23:07
Баскетбол

«УНИКС» продлил контракт с Макколлумом и еще тремя игроками

Баскетбольный клуб «УНИКС» договорился о продлении контрактов с четырьмя игроками основного состава.
Обновлено в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное