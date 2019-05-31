Экономика
Похищенные миллиарды ЮКОСа Ходорковский вложил в элитную недвижимостьПолитическая Экспертиза вчера в 08:15
Советник генпрокурора России Салават Каримов рассказал, что была создана структура под названием Quadrum, с помощью которой беглые олигархи смогли вложить похищенные средства сначала в недвижимость в юго-восточной Азии, затем Грузии, Украине и США, а также других странах.
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