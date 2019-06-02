Футбол
Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»Спорт-Экспресс вчера в 18:32
Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть
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