Футбол

Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»Спорт-Экспресс вчера в 18:32

Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

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Советский спортвчера в 18:25

Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»

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Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»

Sports.ruвчера в 18:15
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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