Футбол
Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»Спорт-Экспресс 18:32
Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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Общество
В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг
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Обновлено вчера в 20:32
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Обновлено в 18:35
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге
В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
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Общество
Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди
Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 20:15
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
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Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
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Обновлено в 09:45
Единоборства
Ирландка Кэти Тэйлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу
За звание абсолютной чемпионки мира в женском легком весе встречались ирландка Кэти Тэйлор и Дельфин Персун из Бельгии.
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Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Игры
В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
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Происшествия
На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывы
По данным ТАСС, взрывы произошли в цехе по производству тротила, который оказался полностью разрушен.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 20:39
Наука
Ученые разрабатывают уникальный «светящийся» белок
Исследователи добавляют такие флуоресцентные белки к другим белкам с помощью генной инженерии, чтобы сделать последние видимыми для микроскопа и наблюдать за их поведением в клетках.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Ранее японская сторона рассчитывала выйти на рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20 Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, пишет The Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:00
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
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Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Происшествия
Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге
Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
Обновлено в 21:55
Наука
На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни
Специалисты предполагают, что в будущем марсоходам следует проверить необычные камни на предмет наличия бактерий.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц
Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Общество
Если «конь» есть, почему его от народа скрывают?
Посылаем запрос в комитет госимущества г. Кемерова.
Обновлено в 21:00
Политика
ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain
Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34