Футбол

Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»Спорт-Экспресс 18:32

Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

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Тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

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Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»

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Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»

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Советский спорт18:25

Почеттино — о возможности остаться в «Тоттенхэме»: «Все дело в гарантиях, что это может повториться»

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Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»

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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
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Обновлено в 03:43
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Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

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Обновлено в 14:06
Происшествия

На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывы

По данным ТАСС, взрывы произошли в цехе по производству тротила, который оказался полностью разрушен.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 20:39
Наука

Ученые разрабатывают уникальный «светящийся» белок

Исследователи добавляют такие флуоресцентные белки к другим белкам с помощью генной инженерии, чтобы сделать последние видимыми для микроскопа и наблюдать за их поведением в клетках.
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Ранее японская сторона рассчитывала выйти на рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20 Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, пишет The Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
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Специалисты предполагают, что в будущем марсоходам следует проверить необычные камни на предмет наличия бактерий.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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