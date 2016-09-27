Футбол

Покеттино: «Счет 2:6 – это подарок жене. Мы поженились 26 лет назад»
Бомбардир.ру
13:40

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат гостевого матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (6:2). Об игре Невероятное чувство.
Бомбардир.ру13:40

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«Это подарок для моей жены». Покеттино - о разгроме «Эвертона» со счетом 6:2

Спорт-Экспресс13:47

Тренер «Тоттенхэма» красиво обыграл счет 2:6 в матче с «Эвертоном»

Газета.Ru13:46

Маурисио Почеттино — о разгроме «Эвертона»: «Когда играете таким образом, вы должны этим гордиться»

Матч ТВ13:42

Почеттино: победа «Тоттенхэма» со счётом 6:2 – мой подарок жене на годовщину

Чемпионат13:32

Маурисио Почеттино: 2:6 - мой подарок жене, мы поженились 26 лет назад

Советский спорт14:32

Почеттино: «Счет 2:6 — это подарок для моей жены. 26 лет назад мы поженились»

Sport24.ru13:37

Маурисио Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»

Sports.ru13:31
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
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«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
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Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
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Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
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Как пишет Московский комсомолец, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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