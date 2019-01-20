Футбол
Покер Сапаты позволил «Аталанте» разгромить «Фрозиноне»Евро-футбол.ру 08:34
Самая результативная команда Серии А, "Аталанта", ещё улучшила свои показатели после выездного матча 20-го тура с "Фрозиноне". Джанлука Манчини на 11-й минуте положил начало разгрому, а потом пришло время Дувана Сапаты, который забил четыре мяча подряд - 5:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар
Обновлено в 06:59
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Общество
В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов
В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
Обновлено в 04:16
Общество
Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года
Для удобства наблюдателей составлена интерактивная карта, с помощью которой жители регионов смогут узнать начало лунного затмения.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
Обновлено в 07:37
Происшествия
Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле
Обновлено в 06:22
Общество
Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы
Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на десять градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В ходе протестов в Париже полиция задержала 30 человек
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек
Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл
Обновлено в 08:52
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
Обновлено в 07:30
Политика
В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии
Обновлено в 08:49
Происшествия
При взрыве трубопровода в Мексике погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике. Еще более 70 человек пострадали.
Обновлено вчера в 00:28
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро
В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Японии умер старейший мужчина на Земле
В Японии скончался житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Россияне проникли в коллектор у Кремля для крещенских купаний
На режимном объекте на Площади Революции в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию близ Кремля.
Обновлено в 07:45
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Танки Т-34 из Лаоса прибыли в подмосковный Наро-Фоминск
Эшелон с 30 танками Т-34, которые передал России Лаос, прибыл в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Apple вернула в продажу iPhone SE
В американском Apple Store снова появился в продаже iPhone SE.
Обновлено в 07:03
Кино
Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США
Обновлено в 04:22
Спорт
Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском местечке Отепя состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком
Под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение.
Обновлено в 06:53
Политика
Ушаков обвинил Абэ в осложнении переговоров по Курилам
Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному договору.
Обновлено в 08:23
Политика
Штурм правительства: в Афинах вспыхнули ожесточенные беспорядки
Обновлено в 08:10