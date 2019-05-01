Футбол
Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56
Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
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Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
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Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни
Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
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Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
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Происшествия
В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия
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Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
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Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
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Игры
Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений
Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
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Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка
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Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Космос
Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области
Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
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Организатор Лоскутов: «Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Первомайское шествие "Монстрация - 2019" пройдет в очередной раз 1 мая в Новосибирске, а также в 30 российских городах.
Обновлено вчера в 06:34
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Авто
В России упали цены на автомобили с пробегом
Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
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«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
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Происшествия
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Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика
Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти
Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.
Обновлено в 09:00
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
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Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 08:04