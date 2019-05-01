Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56

Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.

Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не было

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