Футбол

Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56

Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.
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Донни ван де Бек – самый эмоциональный футболист в мире

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Ван де Бек: «В Амстердаме нужно завершить начатое»

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Донни ван де Бек: На следующей неделе «Аякс» должен завершить начатое

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Ван де Бек: «Аякс» должен завершить начатое в следующем матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионатвчера в 17:46
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Политика

Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
ЖКХ

Жителям Ровно из-за долгов перекрыли горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение было отключено у жителей украинского города Ровно из-за задолженности по услуге.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Политика

Путин дал российским чиновникам полгода на продажу иностранных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным служащим в течение полугода придется избавиться от своих финансовых активов за границей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:32
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Спорт

«Уралочка» стала бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Волейболистки «Уралочки» одержали победу в трех сетах у казанского «Динамо» и стали бронзовыми призерами чемпионата России сезона 2018/19.
Обновлено в 10:39
Кино

«Игра престолов»: стало известно, кто именно взойдёт на Железный трон

Обновлено вчера в 01:49
Армия и оружие

Пентагон уверен в эффективности каналов связи с Минобороны России

Руководство Пентагона уверено, что его каналы связи с Министерством обороны России работают эффективно даже в условиях нынешней резкой напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы.
Обновлено в 12:34
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

В мире выросло число убийств евреев

В минувшем году в мире увеличилось число убийств евреев и случаев насилия в их отношении.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день

Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено вчера в 20:33
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Погромщики атаковали школу в Париже

Погромщики атаковали школу в тринадцатом округе Парижа, сообщил в среду мэр округа Жером Куме.
Обновлено в 12:48
Хоккей

Фридман: «„Детройт“ рассматривал возвращение Дацюка»

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман Эллиотт Фридман оценил вероятность возвращения в НХЛ Павла Дацюка.
Обновлено в 02:39
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Обновлено в 06:02
Космос

В галактике Млечный Путь обнаружили чужеродную звезду

Коллектив астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружил в галактике Млечный Путь звезду с нетипичным химическим составом, сообщает Nature Astronomy.
Обновлено в 10:07
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Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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