Футбол
Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56
Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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