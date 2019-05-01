Футбол
Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56
Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
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Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
Обновлено в 04:00
Политика
Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков
Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено в 04:53
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
«Монстрация» в Новосибирске проходит с 2004 года, однако ее согласовывают не каждый год.
Обновлено в 11:06
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Спорт
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Кастер Семени к IAAF
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу нового правила по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Общество
Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Путин уволил главного гаишника Москвы
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Автоспорт
Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна
Ровно 25 лет во время уик-энда в Имоле погиб Айртон Сенна.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Музыка
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на «Евровидении»
Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России
Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44