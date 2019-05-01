Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не былоSports.ru вчера в 18:56

Единственный гол в матче «Тоттенхэма» и «Аякса» забил 22-летний полузащитник Донни ван де Бек. Гол был абсолютно логичный: Почеттино выставил на матч слишком осторожную схему с пятью защитниками и первые полчаса «Аякс» доминировал на поле. В динамике были подозрения на офсайд, но все по правилам.

Показываем гол «Аякса». Офсайда точно не было

Происшествия В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Общество Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.

Политика Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».

Авто Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» «Монстрация» в Новосибирске проходит с 2004 года, однако ее согласовывают не каждый год.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Спорт Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Кастер Семени к IAAF Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу нового правила по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть Евровидение Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.

Общество Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Армия и оружие Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.

Политика Путин уволил главного гаишника Москвы Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.

Автоспорт Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна Ровно 25 лет во время уик-энда в Имоле погиб Айртон Сенна.

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Шоу-бизнес В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Музыка Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на «Евровидении» Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Политика Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.