Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПSpeedMe 01:55

Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией. И в преддверии этого события Ульяновское предприятие решило приоткрыть завесу тайны над новинкой, показав первый официальный снимок двухпедальной версии внедорожника.
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УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

ФАН02:47

Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

Автостат04:21

УАЗ Патриот с «автоматом», воздушный Tesla Roadster и другие новости за ночь

Журнал Авто.ру03:49

УАЗ показал первое фото «ПАТРИОТА» с автоматической коробкой

CarsWeek.ru04:25

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Автоновости дня02:22

УАЗ показал первую фотографию УАЗ «Патриот» с АКПП

Тарантас Ньюс02:04

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

SpeedMe01:55
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество

Реконструкцию главного здания Пушкинского музея перенесли на 2023 год

Обновлено в 05:29
Игры

Tropico 6 выйдет на консолях в сентябре

Компания Kalypso Media назвала дату консольного релиза сатирической стратегии Tropico 6. Игра появится на PS4 и Xbox One 27 сентября.
Обновлено в 10:05
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:26
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика

Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ

Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Обновлено в 08:05
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Космос

Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля

Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Общество

Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Футбол

Глава РФС объяснил позднее время начала матчей чемпионата России

Александр Дюков Напомним, ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал РПЛ за позднее время начала матчей и назвал это "преступлением против болельщиков".
Обновлено в 07:47
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Кино

Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»

Обновлено в 04:06
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Гаджеты

«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки

Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Политика

Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству реплик люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Политика

Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму

Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:13
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
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