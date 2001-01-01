Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПМонаВиста 05:53
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач. Презентация новой автомашины состоится в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В США назвали самые быстрые истребители со всего мира
Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.
Обновлено в 10:54
Политика
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Обновлено в 12:40
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей
В конце июля планируется открытие центра реабилитации детей, а также строительство здания для размещения пациентов детского центра хирургии на территории больницы №1.
Обновлено в 11:44
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Политика
Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины
Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.
Обновлено в 10:28
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Политика
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34