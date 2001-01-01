Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПМонаВиста 05:53

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач. Презентация новой автомашины состоится в ближайшее время.
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Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоновости дня02:22

Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

Автостат04:21

УАЗ Патриот с «автоматом», воздушный Tesla Roadster и другие новости за ночь

Журнал Авто.ру03:49

УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

ФАН02:47

УАЗ показал первое фото «ПАТРИОТА» с автоматической коробкой

CarsWeek.ru04:25

В Сети появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с АКП

Тарантас Ньюс02:04

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

SpeedMe01:55
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В США назвали самые быстрые истребители со всего мира

Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.
Обновлено в 10:54
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Наука

Открыты два новых состояния прелестного бариона

Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

Обновлено в 09:40
Политика

Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Обновлено в 12:40
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье

В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей

В конце июля планируется открытие центра реабилитации детей, а также строительство здания для размещения пациентов детского центра хирургии на территории больницы №1.
Обновлено в 11:44
Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Политика

Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины

Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.
Обновлено в 10:28
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

Обновлено в 04:30
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика

Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400

Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Политика

Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
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