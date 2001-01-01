Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач. Презентация новой автомашины состоится в ближайшее время.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие В США назвали самые быстрые истребители со всего мира Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.

Политика В Раде предложили отменить закон о госязыке Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.

Наука Открыты два новых состояния прелестного бариона Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.

Политика Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Армия и оружие Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Футбол «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Здоровье В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей В конце июля планируется открытие центра реабилитации детей, а также строительство здания для размещения пациентов детского центра хирургии на территории больницы №1.

Общество В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.

Политика Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Общество В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Политика Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400 Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.

Экономика Турецкие отели снизили цены для россиян Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.

Кино «Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми» Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.

Политика Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.