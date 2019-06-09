Происшествия

Пока Альваро Мората проводил матч за сборную Испании, его дом ограбилиГЛАС.RU 03:41

Фарерские острова — Испания
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 7 июня
Торсволлур
5′
Серхио Рамос
19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
30′
33′
Тейтур Гестссон
46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
46′
Хесус Навас
56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
68′
71′
Хосе Луис Гайя
74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
86′
Грабители унесли с собой множество ценных вещей, однако, по данным испанских СМИ, с семьей Мораты ничего не произошло. Полиция прибыла на вызов сразу же после того, как преступники покинули дом, но поймать их пока не удалось. Сборная Испания свой матч выиграла со счетом 4:1.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
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