Пока Альваро Мората проводил матч за сборную Испании, его дом ограбилиГЛАС.RU 03:41

Грабители унесли с собой множество ценных вещей, однако, по данным испанских СМИ, с семьей Мораты ничего не произошло. Полиция прибыла на вызов сразу же после того, как преступники покинули дом, но поймать их пока не удалось. Сборная Испания свой матч выиграла со счетом 4:1.

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