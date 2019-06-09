Происшествия
Пока Альваро Мората проводил матч за сборную Испании, его дом ограбилиГЛАС.RU 03:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 7 июня
Торсволлур
|5′
Серхио Рамос
|19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
|30′
|33′
Тейтур Гестссон
|46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
|46′
Хесус Навас
|56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
|68′
|71′
Хосе Луис Гайя
|74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
|74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
|86′
Фарерские острова
Расстановка 4‑3‑3
1
Гестссон
9
Соренсен
4
Грегерсен
5
Феро
3
Давидсен
6
Ханссон
13
Бальдвинссон
8
Ольсен
10
Ватинхаммар
19
Йоханнесен
14
Олсен
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Льоренте
6
Эрмосо
14
Гайя
8
Роберто
16
Эрнандес
20
Касорла
11
Асенсио
7
Мората
19
Руис
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Грабители унесли с собой множество ценных вещей, однако, по данным испанских СМИ, с семьей Мораты ничего не произошло. Полиция прибыла на вызов сразу же после того, как преступники покинули дом, но поймать их пока не удалось. Сборная Испания свой матч выиграла со счетом 4:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В дом Мораты проникли вооруженные грабители, пока он играл со сборной Фарерских островов
Sport24.ruвчера в 21:51
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика
Партия Владимира Зеленского представила своих кандидатов на выборы в Раду
В числе первых в списке партии «Слуга народа» оказались представители Зеленского в Верховной раде и правительстве Руслан Стефанчук и Андрей Герас.
Обновлено в 08:00
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом
Ксения Собчак сообщила эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ, что официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:36
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, счёл «понятия» важнее писаных правил
Есть «понятия», они для меня часто важнее «писанных» правил.
Обновлено в 07:22
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду
Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде
В центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей
Обновлено в 06:15
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.
Обновлено в 03:08
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка
Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»
По словам шоумена, Шнуров останется руководить группой. В свою очередь, Барецкий станет солистом.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Размер фирменных «ноздрей» на радиаторах BMW растет год от года.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15