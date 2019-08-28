Технологии
Новые ИзвестияПоисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда. Такие поправки готовят в Госдуме по инициативе Минкомсвязи и Минкультуры. Сейчас единственным способом бороться с нелегальным контентом является обращение в Мосгорсуд.
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с чего всё началось
Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон «Об информации».Ведомостивчера в 17:04
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Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Коммерсантъвчера в 20:00
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В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
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Известия 04:50
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
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Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
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Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Путешествия
Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента
Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.
Российская газета 03:13
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
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В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
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Экономика
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Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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В России наблюдается дефицит врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции
В России несколько тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся под наблюдением одного врача.
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Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.
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Развитие искусственного интеллекта в будущем позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю.
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Половина прямых иностранных инвестиций России приходится на Москву
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«Филадельфия» отказалась от подписания контракта с Бурдасовым
Как сообщает обозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, менеджмент «лётчиков» решил не подписывать контракт с российским нападающим.
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В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
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Украинский суд освободил Вышинского
БИЗНЕС Online вчера в 04:57