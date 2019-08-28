Технологии
Новые ИзвестияПоисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда. Такие поправки готовят в Госдуме по инициативе Минкомсвязи и Минкультуры. Сейчас единственным способом бороться с нелегальным контентом является обращение в Мосгорсуд.
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с чего всё началось
Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон «Об информации».Ведомостивчера в 17:04
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Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Коммерсантъвчера в 20:00
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Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Футбол
Мората повредил связки колена на тренировке
Форвард «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение связок колена на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
Sports.ru 06:45
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице
ТАСС вчера в 10:34
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
REGNUM 06:40
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Наука
Ученые раскрыли музыкальный талант у орангутанов
НИА-Железногорск вчера в 22:42
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06