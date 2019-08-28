Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон «Об информации».

с чего всё началось

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда. Такие поправки готовят в Госдуме по инициативе Минкомсвязи и Минкультуры. Сейчас единственным способом бороться с нелегальным контентом является обращение в Мосгорсуд.

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

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