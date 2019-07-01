Экономика
Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с Маркизио
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов
Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии
Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.
Обновлено в 03:51
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи
В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Экономика
Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России
С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Путешествия
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Хоккей
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Обновлено в 04:42
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На Ямале от взрыва газа пострадали шесть человек
На Ямале, на 609 км трассы «Новый Уренгой — Тарко-Сале», 1 июля 2019 года произошел взрыв.
Обновлено в 07:21
Общество
Горенбург рассказал о главных проблемах Ural Music Night
Евгений Горенбург в интервью радио "Эхо-Москвы" рассказал, что организаторы не рассчитали количество зрителей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53