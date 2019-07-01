Экономика
Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Футбол
Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»
Обновлено в 04:30
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе Сергея Карасева
Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда Сергея Карасева.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 05:22
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле
Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов
Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Обновлено в 04:01
Общество
В Барселоне провели первую «перепись» крыс
Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
МВД предложило ввести новый платеж для работающих в России иностранцев
Министерство внутренних дел предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительства (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Петербурге 26 человек отравились шаурмой
Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.
Обновлено в 05:22