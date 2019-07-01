Экономика

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29

По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Источник сообщил о значительном сокращении погрузки РЖД в июне

Интерфакс04:49

Погрузка на сети РЖД в июне сократилась на 8,25%, падение ускоряется

Финмаркет02:24

Перевозки грузов по ж/д РФ в июне снизились на 5,4% г/г

Financial One03:05

Указания ОАО «РЖД» от 24.06.2019 г. N 15099/ЦФТО и 26.06.2019 г. N 15391/ЦФТО

ADVIS.ru02:59

Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%

ТАСС02:39

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%

Finam.Ru02:29

Погрузка сети РЖД сократилась на 5,4%

Метагазета03:42
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Футбол

Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»

Обновлено в 04:30
ЖКХ

В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%

В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе Сергея Карасева

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда Сергея Карасева.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Обновлено в 05:22
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Происшествия

Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле

Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Экономика

«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Обновлено в 04:01
Общество

В Барселоне провели первую «перепись» крыс

Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

МВД предложило ввести новый платеж для работающих в России иностранцев

Министерство внутренних дел предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительства (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле

Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Петербурге 26 человек отравились шаурмой

Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.
Обновлено в 05:22
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