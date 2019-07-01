Экономика
Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Футбол
Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков команды.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.
Обновлено в 09:42
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Герта» арендовала полузащитника «Ливерпуля»
«Герта» объявила об аренде полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, которая будет рассчитана на один сезон.
Обновлено в 07:02
Политика
Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании
В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Политика
Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым»
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе выступления в Харькове, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 12
Заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, что в Иркутской области в результате наводнения погибли 12 человек.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Кино
Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»
Обновлено в 09:57
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Intel показала более правдоподобные рендеры своей видеокарты Xe
Концепция дизайна видеокарт на базе Intel Xe была впервые показана на GDC 2019, но затем стало ясно, что это лишь любительские рендеры, которые нисколько не отражают внешний вид будущих карт.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Хоккей
ЦСКА объявил о возвращении Киселевича
Российский защитник Богдан Киселевич вернулся в московский ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено в 09:49
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Политика
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Экономика
Платежи россиян по налогам и кредитам достигли рекорда
В прошлом году на 12,2% выросли платежи россиян по налогам и сборам, а также по обслуживанию кредитов, сообщает РБК со ссылкой на данные Россстата.
Обновлено в 09:38
Экономика
Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине
Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Средняя цена умного устройства в России достигла 3,2 тыс. рублей
Средняя цена умного устройства выросла на 5% и достигла 3,2 тыс. рублей.
Обновлено в 08:34