Экономика

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29

По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Объемы перевозок по железной дороге снизились, как перед кризисом

Коммерсантъ15:54

Погрузка на сети РЖД снизилась из-за Польши и Украины

News.ru09:29

Источник сообщил о значительном сокращении погрузки РЖД в июне

Интерфакс04:49

Погрузка сети РЖД сократилась на 5,4%

Метагазета03:42

Указания ОАО «РЖД» от 24.06.2019 г. N 15099/ЦФТО и 26.06.2019 г. N 15391/ЦФТО

ADVIS.ru02:59

Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%

ТАСС02:39

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%

Finam.Ru02:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде

Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Обновлено в 14:40
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Технологии

Пять ресурсов выступили против политики «Яндекса»

Против действий «Яндекса», ограничивающего доступ к другим ресурсам, выступили пять интернет-ресурсов, 1 июля сообщает «Ведомости».
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Авто

В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Здоровье

В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой

На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Общество

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна прокомментировала слухи о романе с Виторганом

Обновлено в 05:37
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Политика

В Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет по иностранным делам Украины порекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 08:50
Политика

Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Происшествия

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Киев поднимет в Контактной группе тему обстрела санитарной машины ВСУ

Ситуация с обстрелом санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассмотрена на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии

Обновлено вчера в 21:21
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика

Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.
Обновлено в 14:24
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Наука

Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека

Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Поздоровались с морем: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Латвию

В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
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