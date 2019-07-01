Экономика
Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4%Finam.Ru 02:29
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП
Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде
Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Технологии
Пять ресурсов выступили против политики «Яндекса»
Против действий «Яндекса», ограничивающего доступ к другим ресурсам, выступили пять интернет-ресурсов, 1 июля сообщает «Ведомости».
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Авто
В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Политика
В Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет по иностранным делам Украины порекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 08:50
Политика
Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Происшествия
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Киев поднимет в Контактной группе тему обстрела санитарной машины ВСУ
Ситуация с обстрелом санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассмотрена на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии
Обновлено вчера в 21:21
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика
Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента
Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.
Обновлено в 14:24
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Наука
Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека
Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Поздоровались с морем: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Латвию
В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49