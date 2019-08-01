Экономика
Погрузка на сети РЖД в июле осталась на уровне прошлого годаТАСС 06:48
Погрузка на сети Российских железных дорог (РЖД) в июле 2019 года осталась на уровне прошлого года и составила 108 млн т, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Борнмут» приобрел у «Брюгге» голландского нападающего Данджуму
Форвард Арно Данджума перешел в "Борнмут", сообщает офицальный сайт клуба.
Обновлено в 07:26
Общество
Телеведущие Соловьев и Малахов вызывают наибольшее доверие у россиян
Если популярность Владимира Соловьёва, Андрея Малахова, Дмитрия Киселёва или Ирады Зейналовой объясняется модой на эмоциональность и «псевдонародность», то Познер заслужил признание многолетним опытом работы и яркой биографией.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Челябинской области произошло ещё одно крупное ДТП
Обновлено в 07:51
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти
Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным
В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:29
Футбол
Гетце не оценил финальный сезон «Игры Престолов»
Обновлено в 07:06
Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
Согласно представленной информации, в России на начало года зарегистрировано 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, которые были выпущены до 1992 года.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 08:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева дралась и пила алкоголь в школьные годы
Лера Кудрявцева решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о школьном периоде, когда она влезала в драки и распивала шампанское.
Обновлено в 07:39
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Хоккей
Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году
Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 08:05
Космос
«Посадка на Луну» с INFINITI – сиденья стандарта Zero Gravity
Весь мир продолжает праздновать 50-летие исторической высадки астронавтов «Аполлона-11» на Луну – событие, которое запустило настоящую технологическую революцию.
Обновлено в 05:41
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
МИД РФ: «Конфликт в Персидском заливе подходит к опасной черте»
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Врачи выписали из больницы Инну Чурикову
Обновлено в 06:53
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23