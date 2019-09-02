Энергетика
ТАССПогрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Грузооборот за август 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,1%, до 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км. При этом погрузка за восемь месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:29, Вашингтон
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Гаджеты
В iOS 13 нашли упоминания умных очков Apple и системной AR-оболочки StarBoard
В текстовом файле описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности.
iXBT.com 06:23
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Общество
Краснодарская школа набрала первые классы от А до Ш
Новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов.
Известия 08:49
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Происшествия
Командир отряда «Альфы» поделился воспоминаниями о бесланских событиях
Демидкин говорит что не ждал, что его боевая группа будет послана в Беслан: незадолго до этого она вернулась из тяжелой командировки в Чечню, в ходе которой потеряла одного из бойцов.
Военное обозрение 08:48
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до наивысшей категории
В Атлантическом океане ураган «Дориан» достиг пятой категории, которая считается наивысшей.
Суть событий вчера в 10:27
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Череповце
В Череповце автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе.
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru 09:05
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita
Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».
REGNUM 07:47
Происшествия
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1
В Беслане начались траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека, из которых 186 – дети.
Rambler News Service вчера в 05:52
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
В Госдуме заинтересовались редактированием генома
Первые попытки редактирования генома человека состоялись относительно недавно.
Infox.ru 06:59
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Австралия заинтересовалась новыми данными по крушению MH17
Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
Международная жизнь 09:00
Авто
Представлены гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Новые модификации универсала Ceed SW и кроссовера XCeed были представлены компанией Kia.
Тавто.Ру 08:20
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10