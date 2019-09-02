Энергетика
ТАССПогрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Грузооборот за август 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,1%, до 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км. При этом погрузка за восемь месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о гибели боевика ВСУ в Донбассе
13 августа боевик ВСУ Дашковец скончался в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от ранения, полученного в голову, о чем сообщил главврач учреждения.
ИА Новороссия 01:45
Общество
В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»
Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.
РБК 05:48
Политика
РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку
Нападение сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева на журналистку прокомментировали в пресс-службе РЕН ТВ.
ПолитРоссия вчера в 14:01
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Общество
В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов – Собянин
В московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов.
Москва 24 04:07
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение по газу
Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
Московский Комсомолец 31 августа в 13:29
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД
Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
Армия и оружие
Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО
В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.
ТК Звезда 05:35
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Зенита» отменен после просмотра VAR
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Наука
Исследователи изучили влияние кесарева сечения на развитие аутизма
В Daily Mail опубликовали результаты исследований, которые рассказали, что рождение детей путем кесарева сечения существенно увеличивает риск развития аутизма.
iReactor 05:37