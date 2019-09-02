Грузооборот за август 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,1%, до 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км. При этом погрузка за восемь месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

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