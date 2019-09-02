Энергетика
Finam.RuПогрузка на сети РЖД в августе увеличилась на 0,2%
По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в августе 2019 года составила 109 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
В Красногорске мужчина устроил стрельбу с балкона
В Красногорске полиция задержала подозреваемого в стрельбе с балкона многоэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.
Интерфакс 06:41
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Скончался посол России в Египте
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Интерфакс 07:16
Футбол
Роналду, ван Дейк и Месси – претенденты на приз The Best от ФИФА
Бомбардир.ру 07:23
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Баскетбол
Сборная Аргентины по баскетболу победила Нигерию в матче Кубка мира
Баскетболисты сборной Аргентины переиграли команду Нигерии в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
РИА Новости 07:08
Авто
Названа дата дебюта новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Появилась информация, что новые Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail будут представлены осенью 2020 года.
Новые автомобили 07:06
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
РИА Новости 05:58
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Футбол
«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун
«Динамо» намерено подписать двух нападающих до закрытия летнего трансферного окна.
Матч ТВ 06:16
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 15:17
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Шоу-бизнес
Мария Машкова страстно призналась в любви мужу
Мария Машкова страстно призналась в любви мужу Актриса и ее избранник Александр Слободяник отмечают 10-ю годовщину свадьбы.
Экспресс газета 04:14
Политика
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости 06:07
Футбол
Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия не дрались. Конфликт исчерпан
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник Спартака Георгий Джикия и хавбек Зенита Магомед Оздоев уладили конфликт, возникший в матче 8-го тура РПЛ.
Советский спорт 06:30
Происшествия
Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники
Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Наука
В МФТИ изобрели устройство имитирующее биологическую память
Ореанда-Новости 31 августа в 17:44
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Газета.Ru вчера в 06:19