Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

Происшествия РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.

Происшествия Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Хоккей Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.

Политика Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.

Происшествия Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.

Теннис Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Армия и оружие ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

Технологии Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой» Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».

Политика Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Политика WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.

Кино Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари» Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.

Происшествия Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.

Происшествия При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.