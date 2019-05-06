Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево
Обновлено в 04:22
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова
Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Теннис
Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP
Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23