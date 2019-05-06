Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Политика
Microsoft разработает ПО для защиты выборов в США от вмешательств
Американская корпорация Microsoft разработает программное обеспечение (ПО), призванное защитить выборный процесс в США.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено в 15:55
Культура
По песням Татьяны Булановой сняли телесериал
Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено в 12:15
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Наука
Учёные рассказали, как распознать психопата
Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
Обновлено в 04:18
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Политика
Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния
Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено в 16:44
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Политика
Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике
Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 17:52
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04