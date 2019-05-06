Экономика

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
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РЖД: погрузка на сети компании снизилась в апреле

News.ru05:24

Пассажироперевозки РЖД в апреле выросли на 3,8%

Rambler News Service05:08

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 2%

Finam.Ru02:52

В апреле погрузка на сети «РЖД» снизилась на 1,9%

Финмаркет04:16

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

ТАСС03:02

Погрузка на сети РЖД снизилась в апреле на 1,9% г/г

Financial One02:59

Погрузка на железной дороге упала на 1,9%

Коммерсантъ04:58
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