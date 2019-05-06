Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

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