Экономика

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%ТАСС 03:02

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
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РЖД: погрузка на сети компании снизилась в апреле

News.ru05:24

Пассажироперевозки РЖД в апреле выросли на 3,8%

Rambler News Service05:08

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 2%

Finam.Ru02:52

В апреле погрузка на сети «РЖД» снизилась на 1,9%

Финмаркет04:16

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

ТАСС03:02

Погрузка на сети РЖД снизилась в апреле на 1,9% г/г

Financial One02:59

Погрузка на железной дороге упала на 1,9%

Коммерсантъ04:58
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Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Экономика

Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Футбол

Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Обновлено в 05:38
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Общество

Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Футбол

Влашич определился с местом продолжения карьеры

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево

Обновлено в 04:10
Происшествия

В трагедии с самолетом SSJ-100 погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:31
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
ЖКХ

Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая

С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Кисловодске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:00
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