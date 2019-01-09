Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) выросла по итогам 2018 года на 2,2%, до 1 млрд 289,6 млн т, говорится в сообщении компании. При этом в декабре прошедшего года погрузка снизилась на 1,1% к уровню декабря 2017 года, до 109 млн т.

Погрузка на сети РЖД в 2018 году выросла на 2,2%

Происшествия Происшествия В Подмосковье убили полицейского из Тверской области

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО вступили в силу В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.

Происшествия Происшествия В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.

Армия и оружие Армия и оружие Лаос передал России 30 танков Т-34 Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.

Политика Политика В сенате США заблокировали закон о санкциях против России Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Экономика Экономика Глава Минтруда заявил о повышении зарплат бюджетников Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

Политика Политика США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2» Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Происшествия Происшествия Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе Своеобразная авария будущего произошла на крупнейшей международной выставке CES 2019 в Лас-Вегасе: двигавшийся в беспилотном режиме автомобиль Tesla сбил российского робота-консультанта Promobot.

Политика Политика Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил российский танк Т-90С Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.

Политика Политика Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.

Гаджеты Гаджеты Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.

Общество Общество Роструд напомнил о длинных выходных в марте Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Происшествия Происшествия Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).

Хоккей Хоккей Россиянину пообещали пожизненный запас водки за контракт с клубом НХЛ Российскому форварду команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину один из баров в городе Коламбус (штат Огайо, США) предложил пожизненный запас водки, если он останется в клубе, сообщил «Спорт-Экспресс» в среду, 9 января.

Политика Политика На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Bloomberg рассказал о целях Трампа в переговорах с Китаем Глава консалтингового агентства China Biege Book Лиланд Миллер рассказал Bloomberg, что нет никаких сомнений, что и китайской стороне нужна эта сделка.

Политика Политика Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.

Происшествия Происшествия В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка Музыка Представлен логотип «Евровидения-2019»

Финансы Финансы Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап ралли-рейда «Дакар» Экипаж Эдуарда Николаева из команды из Татарстана «КАМАЗ-Мастер» стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» зачете грузовиков.

Экономика Экономика «Почта России» доставит пошлины ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Политика Политика Сергей Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в августе текущего года покинет данный пост, который занимал с конца 2015 года, пишут Ведомости .