Экономика
Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%ТАСС 02:39
Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании. Погрузка за шесть месяцев 2019 года составила 633,6 млн т, что на 1,5% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.
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Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика
В России вступают новые правила получения кредитов для россиян
С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Футбол
Испания победила Германию в финале молодежного Евро-2019
Состоялся решающий матч чемпионата Европы среди команд U-21. В финале сборная Испании оказалась сильнее сверстников из Германии.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
Обновлено в 03:26
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Объявлены цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber
Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:50
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Андрей Андрющенко просит рассмотреть дело о взятке в особом порядке
Андрющенко сообщил, что имеет высшее образование, разведен, детей нет. В настоящее время работает директором ООО "Жилье".
Обновлено в 02:45
Политика
Нацисты провели во Львове «Марш тысячелетия украинского государства»
Объединенные силы украинских нацистов из состава группировок "Свобода", "Национальный корпус"*, "Правый сектор"*, "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" провели в воскресенье во Львове "Марш тысячелетия украинского государства".
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента
Обновлено в 03:25
Авто
Электромобили зашумели по команде
Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35