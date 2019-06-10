Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»Ведомости 07:26
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
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Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Игры
В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox
Представители Microsoft в ходе выступления на выставке Electronic Entertainment Expo рассказали, что консоль будет в четыре раза мощнее и производительнее, чем Xbox One.
Обновлено в 02:36
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
PR-директор российского продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил о том, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» не соответствует требованиям и нормам законодательства.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Футбол
Футболист Базелюк покинул московский ЦСКА
Нападающий Константин Базелюк покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армейцев.
Обновлено в 09:34
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Космос
Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды
Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Пожар на Казанском пороховом заводе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд избрал домашний арест мерой пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Требования адвокатов были соблюдены.
Обновлено 08 июня в 15:20
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Общество
Набережная имени Говорухина откроется в Москве 14 июня
Набережную, которая будет носить имя режиссера Станислава Говорухина, откроют в Москве 14 июня.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52