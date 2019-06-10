Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»Ведомости 07:26

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
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Симоньян пожелала владельцу «Сноба» терпения в связи с разгромом редакции

РИА Новости08:25

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

RT на русском07:59

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Коммерсантъ07:11

Главред «Сноба» сообщила о погроме в офисе редакции

ТАСС07:34

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Lenta.ru06:51

В редакции издания «Сноб» разгромили всю технику

Медиазона06:45

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Дождь08:06
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