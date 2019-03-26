Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезонаИзвестия 08:51

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах. Такое решение было принято 26 марта на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
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Павел Погребняк
Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.
— Павел Погребняк, российский футболистБомбардир.ру 10:50

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