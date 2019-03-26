Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезонаИзвестия 08:51

Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.

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