Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной РоссииLenta.ru 05:08

с чего всё началось

Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

До чемпионата мира российские паспорта получили сразу три иностранца: Константин Рауш, Роман Нойштедтер и Марио Фернандес. Черчесов наигрывал в составе сборной всех троих, но в мундиале принял участие только Фернандес. Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.

Политика Протестующие в Белграде прорвали оцепление у президентского дворца Участники 15-й акции протеста против президента Сербии Александра Вучича смогли прорвать оцепление возле президентского дворца в Белграде.

Происшествия Губернатор Хакасии выехал на место пожара в Черногорске Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов выехал на место пожара на заводе "Искож" в Черногорске, сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.

Политика В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.

Спорт Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Самолет вернулся в Пулково из-за приступа у пассажира Самолет авиаперевозчика «Россия», выполнявший 17 марта рейс Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета.

Политика Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека «Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».

Происшествия В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилова одна из жительниц города.

Политика Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.

Политика Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити» Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности.

Происшествия В Уфе трое хулиганов прошли по канату между высотками Полиция Уфы возбудила административное дело в отношении трех жителей города, которые в воскресенье, 17 марта, натянули канат между двумя многоэтажными зданиями и прошли по нему.

Происшествия В Дагестане таксист зарезал пассажира Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Общество Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы В Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину.

Политика Кудрин предсказал ослабление экономики США Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.

Экономика Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.

Общество На Урале абоненты мобильного оператора лишились связи В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» остались без связи.

Политика Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России Польские активисты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии.

Культура Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя» Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».

Автоспорт Победитель Гран-при Австралии послал всех после финиша Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает "Советский спорт".

Армия и оружие В ДНР предупредили о возможной провокации ВСУ в Мариуполе Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики предупредила о возможной провокации со стороны ВСУ в Мариуполе.

Политика В Афганистане разбился американский беспилотник "Сегодня в 14.50 по местному времени (12.50 мск) беспилотный летательный аппарат после отказа двигателя разбился на поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван",- цитирует агентство заявление американских военных.