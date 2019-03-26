Футбол
Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезонаРЕН ТВ 09:03
Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал нападающего "Урала" Павла Погребняка до конца сезона. Поводом стали его высказывания о так называемых натурализированных игроках российской сборной.
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Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.
— Павел Погребняк, российский футболистБомбардир.ру 10:50
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