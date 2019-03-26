Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезонаРЕН ТВ 09:03

Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения.

Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал нападающего "Урала" Павла Погребняка до конца сезона. Поводом стали его высказывания о так называемых натурализированных игроках российской сборной.

Политика Путину заранее доложили о деле Абызова Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия В Петербурге задержали пособника террористов Следователи Петербурга задержали 30-летнего мужчину, который не только сочувствовал террористам, но и всячески помогал им. Сейчас в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», он задержан и может не скоро оказаться на свободе.

Политика В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

Армия и оружие Пентагон: США не намерены применять силу в Венесуэле Соединённые Штаты не намерены прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле.

Происшествия В Ялте подросток подорвался на самодельном взрывном устройстве Серьезные травмы при взрыве самодельной бомбы получил 15-летний подросток. Инцидент произошел в поселке Никита возле Ялты.

Единоборства Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.

Армия и оружие Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан» Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Футбол Юношеская сборная России проиграла Ирландии в Краснодаре Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) уступила команде Ирландии в матче третьего тура Элитного раунда Евро-2019, который прошел в Краснодаре.

Футбол Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.

Авто Ford может полностью уйти из России В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Происшествия Задержан напавший с битой на мэра Иваново Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с бейсбольной битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Кино Сергея Соловьева срочно госпитализировали Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.

Политика Глава Генштаба ВС Алжира призвал президента уйти в отставку В своем обращении глава Генштаба ссылается на статью 102 Конституции, которая гласит, что президент может быть отправлен в отставку, если он не в состоянии выполнить свои обязанности.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Политика В администрации Порошенко потеряли секретный документ Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.

Политика ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».

Финансы Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72% Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.

Космос NASA отменило первый женский полет в космос из-за скафандров В NASA заявили, что после первого выхода в космос одна из участниц, Энн Макклейн, решила, что ей подходит верхняя секция скафандра среднего размера.

Общество NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.

Политика РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.