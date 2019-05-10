Погребняк спас «Урал» от поражения в ОренбургеНева Спорт 06:39

За гостей автогол на 51-й минуте забил защитник «Урала» Ойеволе Адесойе, а на 96-й минуте спас команду от поражения Павел Погребняк, которому ассистировал Отман Эль Кабир. После 28 матчей «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 37 очков.

Погребняк спас «Урал» от поражения в Оренбурге

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