Футбол

Погребняк спас «Урал» от поражения в ОренбургеНева Спорт 06:39

Оренбург — Урал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
42′
Марко Араторе
52′
Адессойе Ойеволе
Сергей Терехов
55′
Андрей Малых
60′
Даниэль Мишкич
65′
66′
Марко Араторе
Андрей Егорычев
Алексей Сутормин
72′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
75′
79′
Андрей Панюков
Павел Погребняк
Адессойе Ойеволе
Вадим Афонин
80′
80′
Роман Емельянов
Артем Фидлер
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
86′
Артем Галаджан
87′
Артем Галаджан
90′+4′
90′+6′
Павел Погребняк
Денис Попович
90′+6′
За гостей автогол на 51-й минуте забил защитник «Урала» Ойеволе Адесойе, а на 96-й минуте спас команду от поражения Павел Погребняк, которому ассистировал Отман Эль Кабир. После 28 матчей «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 37 очков.
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Автогол после паса (!) в штангу, засчитанный мяч, который сначала отменили (без VAR не разобраться) и гол Погребняка на 96-й минуте. Так начался 28-й тур РПЛ

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