Футбол
Погребняк повторил рекорд ГогниеваСпорт-Экспресс вчера в 11:43
Стефан Страндбург
|13′
|21′
Дмитрий Ятченко
|25′
Дмитрий Торбинский
|46′
Дмитрий Торбинский
Павел Комолов
|58′
Артур Саркисов
Константин Савичев
|63′
Александр Зотов
Петрюс Бумаль
Павел Погребняк
|68′
Николай Димитров
|72′
Николай Димитров
Марко Араторе
|81′
|83′
Олег Данченко
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
|83′
|84′
Олег Данченко
Михаил Костюков
Павел Погребняк
|85′
Андрей Панюков
|87′
|90′+2′
Михаил Костюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
21
Араторе
88
Погребняк
10
Бикфалви
70
Жигулев
58
Эль-Кабир
20
Панюков
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
77
Костюков
7
Зотов
5
Комолов
23
Сарр
17
Савичев
48
Кутьин
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России. Уральцы стали седьмым клубом, в составе которого 35-летний форвард отличался в премьер-лиге. До него только Спартак Гогниев отмечался точными ударами в форме семи разных команд.
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Погребняк забил за семь разных клубов в премьер-лиге, повторив рекорд Гогниева
Sportbox.RUвчера в 12:47
Погребняк забил первый гол в сезоне. Предыдущий раз он отличался 8 апреля 2018 года
Бомбардир.рувчера в 10:20
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