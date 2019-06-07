Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»Спорт-Экспресс 06:53

Капитан, полузащитник "Урала" Артем Фидлер и нападающий Павел Погребняк продлили контракты на один год с клубом, информирует официальный сайт команды из Екатеринбурга. Соглашения будут действовать до конца следующего сезона. Фидлер дебютировал за "Урал" в 2005 году.

Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»

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