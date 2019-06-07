Погребняк и Фидлер продлили контракт с «Уралом»Советский спорт 07:58

Форвард Павел Погребняк и полузащитник Артем Фидлер продлили контракты с Уралом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны на один сезон. 35-летний Фидлер дебютировал в Урале в 2005 году с перерывом в три года (2011-2013), которые провел в Кубани.

Погребняк и Фидлер продлили контракт с «Уралом»

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