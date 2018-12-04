Политика
Погранслужба Украины сообщила о случаях недопуска украинцев в Россию
Погранслужба Украины сообщила о случаях недопуска украинцев в РоссиюВедомости09:59
Несмотря на декларируемый отказ от ограничений на въезд в страну украинцев, Россия без объяснения причин не пускает на свою территорию граждан Украины. Об этом заявил руководитель украинской Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью UATV.
Ведомости09:59
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