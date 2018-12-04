Политика

Погранслужба Украины сообщила о случаях недопуска украинцев в Россию
Ведомости
09:59

Несмотря на декларируемый отказ от ограничений на въезд в страну украинцев, Россия без объяснения причин не пускает на свою территорию граждан Украины. Об этом заявил руководитель украинской Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью UATV.
Ведомости09:59

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В Госпогранслужбе РФ отреагировали на заявление Киева о недопуске украинцев в Россию

ФАН10:00

Погранслужба Украины сообщила о случаях недопуска украинцев в Россию

Ведомости09:59

Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию

РБК09:23

Украинцы начали жаловаться на отказы во въезде в Россию

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Едущих в Россию украинцев начали разворачивать на границе

Lenta.ru06:40

Киев сообщил об отказе российских пограничников пускать в страну украинских граждан

Общая газета.RU08:16

Киев сообщил об отказе российских пограничников пустить в страну 150 украинцев

Дождь08:02
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране.
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Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным

Обновлено в 10:20
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МВД пообещало упростить украинцам получение гражданства России

По словам врио руководителя миграционного главка МВД России Валентины Казаковой, в законопроекте о полномочиях президента России будет прописана упрощенная процедура получения гражданства для граждан Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
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Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 10:25
Политика

Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал "112 Украина" Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года.
Обновлено в 10:21
Политика

США поддержали уничтожение Израилем тоннелей «Хезболлы»

Вашингтон выразил поддержку действий Израиля по уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла».
Обновлено в 10:27
Политика

Госдума просит парламенты мира объективно оценить курс Украины

Госдума осуждает провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп сообщил о начале торговых переговоров с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.
Обновлено в 10:31
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Страны НАТО намерены сохранить присутствие в Черном море

Страны НАТО на министерской встрече в Брюсселе с участием Грузии и Украины подтвердили намерение сохранять присутствие в Черном море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Обновлено в 06:02
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Путин подписал указ о двух госпремиях

Обновлено в 10:21
Политика

Суд Тбилиси арестовал шестерых украинцев за незаконное хранение оружия

В Тбилиси суд избрал меру пресечения шестерым гражданам Украины в виде заключения под стражу за незаконное приобретение и хранение оружия.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность

Все корабли и катера Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил в эфире телеканала UATV глава ведомства Петр Цигикал.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Шойгу подтвердил информацию о грядущей диверсификации «оборонки»

Обновлено в 09:21
Политика

Песков переадресовал следствию вопрос о задержанных украинских катерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о том, где сейчас находятся украинские катера, задержанные после провокации в Черном море.
Обновлено в 07:31
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