Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны УкраиныГазета.Ru 13:15

Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма.

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"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

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