Политика
Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от УкраиныНациональная служба новостей 11:10
Украина может пойти на новые провокации в Чёрном и Азовском морях. Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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с чего всё началось
Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.Российская газета10:24
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Хоккей
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Армия и оружие
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Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:52
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Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
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Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
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Медведев отменил роуминг в России
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