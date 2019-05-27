Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от УкраиныНациональная служба новостей 11:10

Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.

с чего всё началось

Украина может пойти на новые провокации в Чёрном и Азовском морях. Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Экономика Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Экономика IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Армия и оружие Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок» Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Политика Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.

Здоровье Составлен список самых бесполезных советов врачей Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Здоровье В Великобритании родился ребенок без кожи В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Происшествия На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании» Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Общество Саратовский депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, сообщают «Ведомости».

Политика Медведев отменил роуминг в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.